"الأرصاد" ينبه 4 مناطق.. رياح شديدة وأمطار بين المتوسطة والخفيفة اليوم

ونبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، وعسير وخفيفة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها رياحاً سطحية شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقطاً للبرد، وجرياناً للسيول، وصواعق رعدية على المدينة المنورة، ومحافظتي المهد، ووادي الفرع في المدينة، وعلى مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها بالباحة، ومحافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة بعسير.