"الأرصاد" ينبه 4 مناطق.. رياح شديدة وأمطار بين المتوسطة والخفيفة اليوم

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح شديدة على منطقة نجران، تصل سرعتها من 40-49 كلم في الساعة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.
ونبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، وعسير وخفيفة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها رياحاً سطحية شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقطاً للبرد، وجرياناً للسيول، وصواعق رعدية على المدينة المنورة، ومحافظتي المهد، ووادي الفرع في المدينة، وعلى مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها بالباحة، ومحافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة بعسير.
وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.