ترفيه عالمي.. "فن زون" تستقطب الزوار لتجربة ألعاب حصرية في "بوليفارد وورلد"

وتتميز بوليفارد وورلد بكونها واحدة من أكثر مناطق موسم الرياض 2023، تنوعًا واحتضانًا للخيارات الترفيهية القادمة من ثقافات عالمية متعددة، إضافة إلى احتوائها على مجموعة كبيرة من التجارب العالمية، والألعاب المتوافقة مع رغبات العائلات والأطفال، ومجموعة من المتاجر التي تضم بضائع قادمة من مختلف أنحاء العالم، ويمكن حجز تذاكر دخول منطقة بوليفارد وورلد عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: .http://onelink.to/wbkapp