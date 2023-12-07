أنظمة وجرائم وتجارب دولية.. منتدى "الوعي القانوني في مكافحة الفساد" يتهيأ للانطلاق

تنظم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الأحد المقبل، المنتدى السنوي الثاني عشر "افتراضيًّا" بعنوان "الوعي القانوني في مكافحة الفساد المالي والإداري"، بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة؛ وذلك احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2023م، تحت شعار: "20 عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متحد ضد الفساد".