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بعد تنبيهات "الأرصاد".. "البيئة" تفتح بوابات سد وادي جازان بشكل طارئ
تحسبًا للأمطار.. ومجرى الوادي مجهز بقنوات لري المزارع
فتحت وزارة البيئة والمياه والزراعة سد وادي جازان بشكل طارئ نظرًا للتحذيرات التي يطلقها المركز الوطني للأرصاد بشأن توقعات الأمطار في منطقة جازان خلال الفترة المقبلة.
ويعد سد وادي جازان ثاني أكبر سد في المنطقة بعد سد وادي بيش، وتجتمع فيه العديد من روافد الأودية لتشكل بحيرة تحولت لمزار سياحي.
ويتميز مجرى مياه سد وادي جازان بوجود قنوات مياه لتسهيل جريان المياه باتجاه مزارع محافظة أبو عريش وعدد من المراكز والقرى المطلة على مجرى الوادي.