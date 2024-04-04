"بوابة الدرعية": تأجيل موعد إخلاء العقارات ببعض الأحياء المنزوعة

وتفصيلًا، قالت الهيئة: إنه "إشارة إلى ما تمّ تداوله حيال تأجيل موعد إخلاء العقارات المنزوعة ضمن نطاق مشروع بوابة الدرعية؛ فإن الهيئة تؤكّد تأجيلَها موعدَ إخلاء العقارات المنزوعة وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 21805 وتاريخ 6/ 4/ 1443 والواقعة في حي الفيصلية وبعض الأجزاء المجاورة له في محافظة الدرعية".