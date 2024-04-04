"بوابة الدرعية": تأجيل موعد إخلاء العقارات ببعض الأحياء المنزوعة

أكّدت هيئةُ تطوير بوابة الدرعية تأجيلَ موعد إخلاء العقارات في بعض الأحياء المنزوعة ضمن نطاق بوابة الدرعية.
وتفصيلًا، قالت الهيئة: إنه "إشارة إلى ما تمّ تداوله حيال تأجيل موعد إخلاء العقارات المنزوعة ضمن نطاق مشروع بوابة الدرعية؛ فإن الهيئة تؤكّد تأجيلَها موعدَ إخلاء العقارات المنزوعة وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 21805 وتاريخ 6/ 4/ 1443 والواقعة في حي الفيصلية وبعض الأجزاء المجاورة له في محافظة الدرعية".
وأضافت: "فيما يخصّ باقي المناطق المعلن عنها "النخيل والخزامى وعرقة"، سيتمّ التعامل معها وفق ما تم الإعلان عنه سابقًا".