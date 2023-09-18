"نحلم ونحقق".. "الترفيه" تعلن فعالياتها لليوم الوطني.. ألعاب نارية و"عروض الدرونز"

وتشاهد الألعاب النارية أيضًا في أبها من حديقة السد بشارع الفن، وفي المدينة المنوّرة من حديقة الملك فهد المركزية، وفي حائل من متنزه السلام، وتبوك من حديقة النظيم المركزية، وفي الباحة من منتزه الأمير حسام، وفي سكاكا من حديقة أمانة الجوف، وفي جازان من ممشى طريق الكورنيش، وفي نجران من حديقة إسكان حي الجامعة، وفي الطائف بالقرب من متنزه الملك عبدالله، وفي عرعر من برج المياه.