السديس: الدولة وفّرت كل الإمكانات لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لما يوليه من اهتمام بالحرمين الشريفين وبالكعبة المشرفة قبلة المسلمين؛ وذلك عقب مراسم تسليم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام.
وأكد أن تسليم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة المسجد الحرام، يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة، ويؤكد حرص الدولة -رعاها الله- على سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ مبينًا أن الدولة -رعاها الله- وفرت كل الإمكانات التقنية والفنية والبشرية لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، لتطل علينا في كل عام بحلة جديدة.
واختتم الرئيس العام بحمد الله، داعيًا الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يسدد خطاه، وأن يُلبسه ثوب الصحة والعافية.