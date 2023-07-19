السديس: الدولة وفّرت كل الإمكانات لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة

وأكد أن تسليم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة المسجد الحرام، يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة، ويؤكد حرص الدولة -رعاها الله- على سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ مبينًا أن الدولة -رعاها الله- وفرت كل الإمكانات التقنية والفنية والبشرية لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، لتطل علينا في كل عام بحلة جديدة.