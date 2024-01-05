تدشين الفعاليات التراثية بقرية ذي عين الأثرية في الباحة.. تستمرُّ 6 أيام

وتهدف الفعاليات إلى الاهتمام بالتراث الثقافي، وتعزيز الحفاظ عليه، واستعراض ما تحتويه القرية من ثروات طبيعية وبشرية وتاريخية، وإثراء تجارب الزوّار التراثية، وتعريفهم بآثار المملكة، وتعزيز الهوية السعودية، وترسيخ الانتماء لها، ونشر الوعي الوطني، والحفاظ على الإرث الثقافي، إلى جانب المحافظة على القيم الاجتماعية التي توارثها أبناءُ المنطقة جيلًا بعد جيل.