"السواحة": جاهزون بأفضل الخدمات التقنية والقوى البشرية لاستيعاب أفواج الحجيج

واستمع السواحة والوفد المرافق له، خلال الجولة التفقدية، لشرح حول جميع الخطوات التي قامت بها الجهات التي تفقدها في سبيل الاستعداد لموسم حج هذا العام، وما قامت به من تعزيزات لشبكتها والتجهيزات التقنية والبشرية والتقنيات المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي وتقنيات ادارة الحشود والشبكات لاستيعاب أفواج الحجيج التي تتوافد على المشاعر المقدسة، كما اطلع معاليه على جميع الجوانب الفنية، والخطط التشغيلية لموسم الحج، وما يتبع ذلك من قوة عاملة، واستعدادات فنية وتقنية.