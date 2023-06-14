"السواحة": جاهزون بأفضل الخدمات التقنية والقوى البشرية لاستيعاب أفواج الحجيج

وقَفَ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، على استعدادات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في المشاعر المقدسة، ومنى والساحات المحيطة بالحرم المكي، يرافقه محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، وعدد من مسؤولي المنظومة.
يأتي ذلك في إطار جولاته التفقدية لمرافق منظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف الوقوف على جهودها في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، كذلك التأكد من استكمال جميع الترتيبات والاحتياطات لضمان استمرارية الخدمات وموثوقيتها.
واستمع السواحة والوفد المرافق له، خلال الجولة التفقدية، لشرح حول جميع الخطوات التي قامت بها الجهات التي تفقدها في سبيل الاستعداد لموسم حج هذا العام، وما قامت به من تعزيزات لشبكتها والتجهيزات التقنية والبشرية والتقنيات المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي وتقنيات ادارة الحشود والشبكات لاستيعاب أفواج الحجيج التي تتوافد على المشاعر المقدسة، كما اطلع معاليه على جميع الجوانب الفنية، والخطط التشغيلية لموسم الحج، وما يتبع ذلك من قوة عاملة، واستعدادات فنية وتقنية.
وشملت الاستعدادات لموسم حج هذا العام رفع عدد نقاط الواي فاي في الأماكن العامة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة، وتم زيادة أبراج الجيل الخامس 5G وأبراج الاتصالات لتصل إلى أكثر من 6000 برج موزعة في مختلف أنحاء المشاعر مخصصة لخدمة ضيوف الرحمن.