شاهد روضة "الهوبجة" بأشيقر.. "لوحات خضراء ساحرة" تحتضنها رمال ذهبية

وتقع الروضة على بُعد 24 كيلو متراً من أشيقر، شرق طريق شقراء أم حزم "المستوي" بنحو كيلو مترين، في حضن نفود عريق البلدان من الغرب، وهي متوسطة المساحة، يصب فيها شعيب المنحنى الشمالي، الذي ينحدر من صفراء الوشم باتجاه الشرق، وتحيط بها الرمال من عدة جهات.