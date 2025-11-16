الحدث يُعقد ضمن قمة "كوموشن العالمية 2025" بمشاركة دولية واسعة

في حدث دولي مرتقب، تستضيف العاصمة الرياض في ديسمبر المقبل أكثر من 35 عمدة ورئيس بلدية من مختلف أنحاء العالم، وذلك على هامش قمة "كوموشن العالمية 2025"، لمناقشة مستقبل التنقل الحضري، وتبادل أفضل التجارب في البنية التحتية المستدامة، والابتكار في أنظمة النقل، وبناء المدن الذكية.
ويأتي اللقاء ضمن مبادرة "قادة المدن والتنقل – Mayors in Motion"، التي أطلقتها قمة كوموشن العالمية بهدف توحيد جهود أكثر من 100 عمدة ومسؤول بلدي عالمي، لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتسريع الابتكار في مشروعات النقل.
ومن المقرر أن تُعقد القمة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2025، بتنظيم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبشراكة استراتيجية مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، في تأكيد لمكانة الرياض المتصاعدة كمركز إقليمي وعالمي لاستضافة الفعاليات الكبرى، وتجسيدًا لما تشهده من تحولات استراتيجية في بنيتها التحتية واقتصادها، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف، الدكتور رميح بن محمد الرميح:
"يسعدنا أن نكون شريكًا استراتيجيًا في قمة كوموشن العالمية، دعمًا للجهود الدولية لتطوير حلول التنقل الحضري وتعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار في أنظمة النقل المستقبلية".
وأضاف: "تمثل هذه الشراكة امتدادًا لدور الوزارة الريادي، وتتماشى مع أهداف رؤية 2030، التي تسعى لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يعتمد على بنية تحتية ذكية وتقنيات متقدمة، وتوفر القمة فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص".
من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CoMotion، جون روسانت:
"قمة كوموشن العالمية باتت المنصة الرائدة لقادة المدن الطموحين حول العالم، ويسعدنا الترحيب بهذه الكوكبة المتميزة في الرياض، التي أصبحت إحدى أبرز مراكز الابتكار الصاعدة عالميًا، في ظل تحديات وفرص كبرى تواجه مشهد التنقل الحضري".
وتهدف مبادرة "قادة المدن والتنقل" إلى دعم بناء مدن أكثر اتصالًا واستدامة وشمولًا، من خلال شبكة عالمية تتيح تبادل الخبرات وتنسيق الاستراتيجيات، ومواجهة التحديات المشتركة مثل إزالة الكربون، والتحول الرقمي، وتعزيز مرونة المدن.
ويشارك في اللقاء نخبة من العمداء وقادة المدن من أصحاب التجارب الريادية في تطوير البنية التحتية وتعزيز منظومات التنقل المستدام، من بينهم العمدة السابق لمدينة بريستول.