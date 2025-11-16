الحدث يُعقد ضمن قمة "كوموشن العالمية 2025" بمشاركة دولية واسعة

ومن المقرر أن تُعقد القمة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2025، بتنظيم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبشراكة استراتيجية مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، في تأكيد لمكانة الرياض المتصاعدة كمركز إقليمي وعالمي لاستضافة الفعاليات الكبرى، وتجسيدًا لما تشهده من تحولات استراتيجية في بنيتها التحتية واقتصادها، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.