مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يحصل على تجديد اعتماد الجودة العالمية (JCI)

وأعرب د. مقبل الحديثي المدير الطبي للمستشفى، عن سعادته باجتياز المستشفى لتقييم اللجنة، وحصوله على هذه الشهادة الرفيعة وبمعدل عالٍ، مضيفاً أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا حرص إدارة المجموعة على استقطاب أفضل الكفاءات الطبية وتزويد المستشفى بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة وتقنيات، إضافة إلى جهود كافة منسوبي المستشفى من الكوادر الطبية والفنية والإدارية، إذ أن صحة وسلامة المرضى وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية هو الهدف الأول الذي يعمل الجميع لتحقيقه، مؤكداً أن هذا الإعتماد يمثل حافزاً قوياً لمضاعفة الجهد والاستمرار في تحسين الأداء، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية للمراجعين في مختلف التخصصات.