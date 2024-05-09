مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يحصل على تجديد اعتماد الجودة العالمية (JCI)

في تميزطبي جديد نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، في الحصول مجدداً على ثقة اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، واجتاز التقييم بمعدل يزيد عن 99%، ويعنى " JCI " بتحسين جودة وأمان وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين، واعتاد المستشفى على اجتياز المعايير بمعدل مرتفع ونيل هذا الاعتماد المهم بجدارة.
وأعرب د. مقبل الحديثي المدير الطبي للمستشفى، عن سعادته باجتياز المستشفى لتقييم اللجنة، وحصوله على هذه الشهادة الرفيعة وبمعدل عالٍ، مضيفاً أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا حرص إدارة المجموعة على استقطاب أفضل الكفاءات الطبية وتزويد المستشفى بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة وتقنيات، إضافة إلى جهود كافة منسوبي المستشفى من الكوادر الطبية والفنية والإدارية، إذ أن صحة وسلامة المرضى وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية هو الهدف الأول الذي يعمل الجميع لتحقيقه، مؤكداً أن هذا الإعتماد يمثل حافزاً قوياً لمضاعفة الجهد والاستمرار في تحسين الأداء، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية للمراجعين في مختلف التخصصات.
وبين د.الحديثي أن المستشفى اجتاز بجدارة تقييم اللجنة الذي يتسم بالدقة وتعتمد على حزمة كبيرة من المعايير الصارمة لقياس مستوى رضى المراجعين عن جودة الخدمات، ومدى توافرها على مدار الساعة ومراعاة حقوق المرضى، والتحقق من وجود برامج تأهيل وتدريب للكوادر البشرية بشكل دوري لتقييم وتطوير الأداء، وكذلك تقييم مستوى التطور التقني وما يتم تأمينه من أجهزة طبية متطورة تساعد الأطباء على دقة التشخيص واتخاذ الخطة العلاجية المناسبة.
وأوضح أن أهمية هذا الاعتماد العالمي تنبع من كونه مقدماً من واحدة من أكثر المؤسسات العالمية مصداقية واحترافية في التقييم، مشيراً إلى أن تركيز اللجنة ينصب على تقييم مدى تحسن الخدمات المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتعليمية، التي تهدف إلى المساعدة في تنفيذ حلول علمية ومستدامة لرعاية المرضى بشكل أفضل، واختتم د. الحديثي حديثه بالتأكيد على أن المستشفى يولي معايير الجودة اهتماماً بالغاً، ويسعى لتقديم خدماته بما يتوافق مع المعايير الدولية وبما يضمن السلامة والأمان للمرضى والعاملين.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تمتلك سجلاً حافلاً من الجوائز وشهادات الإعتماد أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI ، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم ،كما حصلت على إعتراف دولي من ISO وصنفت ضمن الأوائل من Arab Health ، وجائزة STAGE 7 HIMSS .