برئاسة وزير المالية.. وفد المملكة يختتم الاجتماعات السعودية الصينية في بكين

وكان "الجدعان" قد رأس بجانب وزير المالية الصيني "لان فوان"، الاجتماعَ الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية - السعودية المشتركة رفيعة المستوى، وأكّد في كلمته خلالها أن جمهورية الصين الشعبية تعدّ شريكًا رئيسًا في التحول الاقتصادي القائم في المملكة، مشيرًا إلى الإمكانات الهائلة في الابتكار والتعاون التقني بين المملكة العربية السعودية والصين، ولافتًا إلى أن تعزيز الشراكات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمدن الذكية يدفع بالتحول الاقتصادي ويخلق سبلًا جديدة للنموّ والتنمية.