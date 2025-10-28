بنك الرياض شريكًا استراتيجيًا في النسخة التاسعة لمبادرة مستقبل الاستثمار

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أ. نادر بن سامي الكريّع، أن هذه الشراكة تأتي انطلاقًا من حرص البنك على المساهمة في صياغة مستقبل الاستثمار والابتكار على المستويين المحلي والعالمي. وأوضح قائلاً: "نحن في بنك الرياض نؤمن أن شراكتنا مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تسهم في بناء جسور قوية مع القادة والمستثمرين حول العالم، وتؤكد مكانة القطاع المالي السعودي كركيزة أساسية لتحقيق التحول الاقتصادي الإيجابي، وهذه الجهود تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الابتكار".