بنك الرياض شريكًا استراتيجيًا في النسخة التاسعة لمبادرة مستقبل الاستثمار

يشارك بنك الرياض كشريك استراتيجي مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التاسع والذي من المقرر عقده خلال الفترة ما بين 28 – 30 أكتوبر 2025 في الرياض تحت شعار "مفتاح الازدهار: فتح آفاق جديدة للنمو.". وستعزز مشاركة بنك الرياض في مبادرة مستقبل الاستثمار من خلال مؤتمرها السنوي، المناقشات حول كيف يمكن للاستثمار أن يعمل كمحفز لمستقبل مزدهر ومستدام، بما يساهم في تحقيق أثر إيجابي على الإنسانية.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أ. نادر بن سامي الكريّع، أن هذه الشراكة تأتي انطلاقًا من حرص البنك على المساهمة في صياغة مستقبل الاستثمار والابتكار على المستويين المحلي والعالمي. وأوضح قائلاً: "نحن في بنك الرياض نؤمن أن شراكتنا مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تسهم في بناء جسور قوية مع القادة والمستثمرين حول العالم، وتؤكد مكانة القطاع المالي السعودي كركيزة أساسية لتحقيق التحول الاقتصادي الإيجابي، وهذه الجهود تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الابتكار".
وفي سياق متصل، سيشهد جناح بنك الرياض خلال المنتدى عرضًا شاملاً لخدماته وحلوله المصرفية والتمويلية والاستثمارية ومبادراته التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة أمام الجهات والوفود المشاركة؛ أيضا من المقرر أن تشهد مشاركة البنك في سلسلة من المباحثات بين قادة أعمال البنك ونظرائهم من مختلف المؤسسات والشركات والجهات المشاركة.
وتكتسب شراكة بنك الرياض الاستراتيجية في المبادرة أهميتها من خلال الدور الفاعل الذي يتمتع به البنك على اعتباره من بين المؤسسات المصرفية الرائدة في المملكة والمنطقة، وذلك في تمكين الأفراد والمنظمات والمؤسسات والمجتمع على تحقيق تطلعاتهم.