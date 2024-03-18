يلو ترعى برنامج إفطار صائم بالشراكة الإستراتيجية مع المركز الوطني للمسؤولية

للعام (الثالث على التوالي) رعت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" برنامج إفطار صائم بالشراكة الإستراتيجية مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات، والذي يستهدف توزيع مليون وجبة في الطرق الرئيسية وعند الإشارات المرورية طيلة شهر رمضان المبارك، وإلى جانب المقصد الخيري السامي بتفطير الصائمين وما له من أجر عظيم؛ يهدف البرنامج إلى التقليل من نسبة الحوادث في الطرقات خاصة قبل وقت الإفطار.
ويغطي برنامج إفطار صائم عدداً كبيراً من مدن المملكة ويدير أعمال التوزيع أكثر من 500 (متطوع) تم تدريبهم وتأهيلهم لتنفيذ أهداف البرنامج بصورة احترافية عالية المستوى.
وتندرج رعاية برنامج إفطار صائم تحت مبادرتي "يلو": #يلو_العطاء و #طرق_آمنة، ويأتي التعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات لضمان وصول الوجبات لمستحقيها لما يتمتع به المركز الوطني من تخصص وقدرة في هذا الجانب باعتباره بوابة رسمية تساعد الجهات المختلفة على توجيه مسؤوليتها الاجتماعية بالشكل الصحيح نحو الفئة المستهدفة".