يلو ترعى برنامج إفطار صائم بالشراكة الإستراتيجية مع المركز الوطني للمسؤولية

للعام (الثالث على التوالي) رعت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" برنامج إفطار صائم بالشراكة الإستراتيجية مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات، والذي يستهدف توزيع مليون وجبة في الطرق الرئيسية وعند الإشارات المرورية طيلة شهر رمضان المبارك، وإلى جانب المقصد الخيري السامي بتفطير الصائمين وما له من أجر عظيم؛ يهدف البرنامج إلى التقليل من نسبة الحوادث في الطرقات خاصة قبل وقت الإفطار.