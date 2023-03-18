"جزيرة الإعلام" في حلبة كورنيش جدة.. المكان الأمثل لتغطية أحداث سباقات الفورمولا 1

وتتميز جزيرة الإعلام بإطلالة رائعة على كورنيش جدة، وجلسات خارجية فاخرة، تمنح العاملين في الإعلام تجربة مختلفة ونقية، إلى جانب أن الجزيرة تتواءم مع الرؤى في تعزيز جودة الحياة والاستدامة، من خلال وجود المساحات الخضراء، التي تم اختيارها بعناية؛ لتسهم في تقليل عملية الري، والحد من التأثير الحراري؛ ما سيكون طريقًا إلى إبطاء معدل التلوث الهوائي.