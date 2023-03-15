برعاية وزير الخارجية.. "سلام" يخرّج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور محمد الحارثي، أن البرنامج ينسجم مع معطيات العصر الحالي الذي أصبحت فيه الحاجة مُلحّة إلى التواصل والتقارب والتعايش، حيث يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتمكينهم من التواصل الفعال والمشاركة في تمثيل المملكة مُتسلحين بالمعرفة والمهارة والخبرة في الحضور الدولي، مشيراً إلى أن البرنامج يبني قدرات الشباب السعودي من الجنسين، وينمّي معارفهم ومهاراتهم في مجال التواصل الحضاري، بما يعزز من القيم الوطنية الأصيلة في نفوسهم، كما يعزّز فيهم روح المبادرة والعطاء في التواصل مع الثقافات ويرسّخُ المنجزاتِ الفكرية والتنموية والإنسانية للمملكة.