الحدث الأضخم من نوعه لذوي التوحد.. انطلاق قافلة "طيف عزيز" في 3 مواقع بحائل

وفي التفاصيل، تشهد حديقة المخطط في محافظة الشملي انطلاق القافلة في 17 يوليو الجاري، وفي 19 يوليو ستكون القافلة في مدينة حائل، وتحديدًا في متنزه الفجر، وآخر محطة للقافلة بمنطقة حائل ستكون في حديقة الملك عبدالله بمحافظة بقعاء في 21 يوليو الجاري، وسيكون موعد القافلة من الساعة الـ5 مساء إلى الساعة الـ11 مساء يوميًّا.