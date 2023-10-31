"أكاديمية الطاقة والمياه" توقع مذكرة تفاهم مع "السويدي المصرية" في مجال الطاقة والصناعة

ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية، وقعت أكاديمية الطاقة والمياه، إحدى معاهد الشراكات الاستراتيجية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بشراكة استراتيجية مع شركة "أكوا باور إنترناشونال" المملوكة جزئيًا لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مذكرتي تفاهم لتبادل الخبرات، مع أكاديمية السويدي الفنية وشركة السويدي للتعليم التكنولوجي ED Tech، التابعة لمجموعة السويدي إليكتريك بجمهورية مصر العربية، بهدف تطوير أساليب التدريب التقني وتبادل الخبرات والاستشارات في مجالات الطاقة والصناعة.