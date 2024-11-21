معًا نكافح التسول.. ضبط امرأتين ورجل يمارسون التسول بطرق عدة في عسير

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسولين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة عسير عن رصد وضبط امرأة من الجنسية السورية ترافقها طفلة تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام أحد المحال التجارية.
وتحت عنوان "معًا نكافح التسول"، أوضح الأمن العام أنه تم رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول داخل أحد الجوامع.
ونجحت الجهات الأمنية في ضبط يمني متنكر في زي سعودي يقوم بالتسول عبر استعطاف المارة.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسول على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة؛ مذكّرًا بأن مكافحة التسول مسؤوليتنا جميعًا.