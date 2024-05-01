مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُنهي معاناة خمسيني مع ورم الـ"Sarcoma" السرطاني أسفل البطن بطول 11 سم

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، في إنهاء معاناة لمريض في العقد الخامس من العمر، يشكو من مضاعفات نمو ورم سرطاني تسبب في نوبات شديدة من الألم بالجهاز الهضمي وانتفاخ البطن وتلبكات معوية وارتجاع بالمرىء ، ذكر ذلك الأستاذ الدكتور خيال الخيال استشاري جراحة القولون والمستقيم والجراحة العامة الحاصل على الزمالة الكندية رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف بأنه عند وصول المريض للمستشفى تم الإستماع إلى شكواه، والإطلاع على التاريخ المرضي، ومن ثم إخضاعه لمجموعة من الفحوصات الدقيقة بالمنظار العلوي للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الأشعة المقطعية (C.T Scan) وعدداً من التحاليل المخبرية، وقد كشفت النتائج عن وجود ورم كبير في نهاية البطن أسفل الغشاء المبطن للمعدة بحجم (11 × 9 × 6) سم، وقرر الفريق الطبي أخذ عينة من الورم وفحصها مخبرياً.
وقال الدكتور خيال أن نتائج فحص الورم أثبتت أنه نوع من سرطان الأنسجة الضامة المخزلية للخلايا يعرف باسم (Spindle Cell Tumor Sarcoma)، موضحاً أن هذا الورم نشأ في الأنسجة ما تحت الغشاء البطني للمريض، وهو ما يفسر الأعراض التي لحقت به. وعلى ضوء نتائج الفحوصات، قام الفريق الطبي بوضع خطة علاجية تقتضي سرعة إزالة الورم عن طريق تقنيات المنظار، وذلك للحيلولة دون إصابته بمزيد من المضاعفات الخطيرة.
مفيداً بأن العملية استغرقت ساعة ونصف تحت التخدير العام، وتم فيها فيها إستخدام تقنيات المنظار بعمل 4 فتحات بالبطن بأطوال تترواح ما بين 1 الى 2 سم ، ومن ثم الوصول للورم وتحريره من التصاقاته وإزالته بالكامل ، نقل بعدها المريض الى وحدة العناية المركزة (I.C.U)، مع وضعه تحت العناية الحثيثة لمدة يومين، وعقب استقرار حالته حول إلى جناح التنويم ليتلقى رعاية طبية فائقة على مدار 3 أيام، خرج بعدها إلى منزله وهو بصحة جيدة، بعد أن انتهت لديه كافة الأعراض السابق ذكرها، إذ عاد بعد ذلك ليمارس حياته بصورة طبيعية ولله الحمد.