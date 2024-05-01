مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُنهي معاناة خمسيني مع ورم الـ"Sarcoma" السرطاني أسفل البطن بطول 11 سم

مفيداً بأن العملية استغرقت ساعة ونصف تحت التخدير العام، وتم فيها فيها إستخدام تقنيات المنظار بعمل 4 فتحات بالبطن بأطوال تترواح ما بين 1 الى 2 سم ، ومن ثم الوصول للورم وتحريره من التصاقاته وإزالته بالكامل ، نقل بعدها المريض الى وحدة العناية المركزة (I.C.U)، مع وضعه تحت العناية الحثيثة لمدة يومين، وعقب استقرار حالته حول إلى جناح التنويم ليتلقى رعاية طبية فائقة على مدار 3 أيام، خرج بعدها إلى منزله وهو بصحة جيدة، بعد أن انتهت لديه كافة الأعراض السابق ذكرها، إذ عاد بعد ذلك ليمارس حياته بصورة طبيعية ولله الحمد.