هكذا أسهم طريق الأمير محمد بن سلمان في تسهيل تنقّل ضيوف الرحمن للمشاعر

ويُسهم الطريق الذي يعد من أهم الطرق التي تخدم ضيوف الرحمن، في تسهيل وصولهم للمشاعر المقدسة، حيث يتكون من 5 مسارات، كما تم تنفيذ العديد من العوامل التي تسهم في سلامة ضيوف الرحمن على الطريق؛ مثل الحواجز الجانبية، والعلامات الأرضية، واللوحات الإرشادية، كما يتميز الطريق بمجسم المصحف الذي يعد أحد أهم معالم الطريق.