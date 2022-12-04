"محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية" تحدّد موعد انطلاق "شتاء درب زبيدة"

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم، موعد الانطلاق الرسمي للنسخة الثانية من شتاء درب زبيدة بداية من الشهر الجاري حتى 15 مارس 2023 في مدينة لينة التاريخية شمال المملكة.
وتهيّأت قرية لينة التاريخية -100 كلم جنوب رفحاء- لانطلاق فعاليات مهرجان "شتاء درب زبيدة" مع النسمات العليلة التي تطرق أبواب شمال المملكة هذه الأيام.
وأوضحت "المحمية" أنها حرصت على تنوع الأنشطة الترفيهية والثقافية والسياحية والأدبية والرياضية التي يتجاوز عددها 30 فعالية، لتناسب جميع الأذواق، حيث سيجد الزائر خيارات متعددة أمامه من أنشطة وفعاليات ثرية في "شتاء درب زبيدة".
وتنطلق الفعاليات من قرية لينة التي تعد وجهة سياحية فريدة لما تحظى به من مكانة تاريخية نتيجة وجودها قرب درب زبيدة الشهير وعلى طرق تجارية تركت بصمتها على المكان وأصبحت منطقة جذب سياحي، ومن سوق لينة التاريخي تنطلق الفعاليات بمسيرة استعراضية تراثية تصل إلى حديقة لينة، حيث يقام حفل غنائي، كما يستضيف سوق لينة معرضاً يروي أهم الحقب في تاريخ المنطقة ويضم أجنحة تعريفية عن درب زبيدة، ومعرضاً لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية يشرح مجالات عملها وأنشطتها ودورها الريادي والخدمات التي تقدمها.
ويجد الزائر لسوق لينة التاريخي "معرض منتجون" الذي تشارك فيه الأسر المنتجة بإبداعاتها في الحرف اليدوية والأطعمة، مع جناح لصور المنتجات السعودية، ومعرضاً للسفر والسياحة، ويستمتع محبو القهوة بمعرض القهوة السعودية.
وتقام في حديقة امتداد طريق رفحاء - لينة، فعاليات المغامرات التي تتضمن ألعاباً كثيرة منها لعبة paintball والرماية بالأسهم وتحدي التصويب، مسابقة القدرة على التحمل وتحدي الحواجز، إضافة إلى إقامة بطولة البلوت، ومسابقة ماراثون لينة التي تنطلق من حارة لينة إلى منطقة المسرح في الحديقة، وتتيح الفعالية للضيوف عرض إبداعاتهم في إعداد الأطعمة عبر مسابقة الطهي التي تقام في الحديقة، أما متذوقو الشعر فسيكون موعدهم مع أمسيات شعرية متنوعة.
وخصّصت اللجنة المنظمة فعاليات ترفيهية كثيرة للأطفال في نهاية كل أسبوع طوال أيام الشتاء، ويستضيف ملعب لينة بطولة كرة القدم التي يشارك فيها الشباب في الفئات العمرية بين 20 و40 عاماً.
وعلى بُعد 18 كيلو متراً عن قرية لينة، يخوض عاشقو الصحراء تجربة فريدة من خلال مخيم لينة، إذ يحظون بتجربة التخييم في أجواء هادئة بعيداً عن زحام الحياة ويزورون أماكن تاريخية ويستمتعون برحلات السفاري، وعند المساء يراقبون النجوم عبر المنظار الفلكي.
وكانت المحمية قد خصّصت منذ انطلاق كأس العالم في دولة قطر، منصة مشاهدة بالحديقة العامة في لينة لاستقبال عشاق كرة القدم ومشاهدة المباريات في أجواء حماسية مع توفير جميع المتطلبات والخدمات.
يُذكر أن لينة تشتهر بموقعها الإستراتيجي على طريق القوافل القادمة من المشرق الإسلامي ومن العراق، وهي قريبة من "درب زبيدة" الشهير وتقع في طرف الصحراء الشمالي الشرقي مـن نـوازي الـدغـم الممتدة إلى رمـال الدهناء، ويعد قصر الملك عبدالعزيز في لينة من المعالم التاريخية البارزة في المنطقة، الذي أمر الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بإنشائه عام 1353هـ، إضافة إلى سوق "لينة" التاريخي، الذي أُنشئ عام 1352هـ، وأسهم في ازدهار منطقة الحدود الشمالية في منتصف القرن الماضي وأنعشها اقتصادياً، ويحتوي على عشرات المحال والمخازن التجارية، التي يتبادل فيه تجار المنطقة ونجد والعراق والشام من السلع بجميع أنواعها إلى وقت قريب، ولاتزال إطلالته شاهدة على الحقبة الزمنية التي مر بها.