"محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية" تحدّد موعد انطلاق "شتاء درب زبيدة"

يُذكر أن لينة تشتهر بموقعها الإستراتيجي على طريق القوافل القادمة من المشرق الإسلامي ومن العراق، وهي قريبة من "درب زبيدة" الشهير وتقع في طرف الصحراء الشمالي الشرقي مـن نـوازي الـدغـم الممتدة إلى رمـال الدهناء، ويعد قصر الملك عبدالعزيز في لينة من المعالم التاريخية البارزة في المنطقة، الذي أمر الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بإنشائه عام 1353هـ، إضافة إلى سوق "لينة" التاريخي، الذي أُنشئ عام 1352هـ، وأسهم في ازدهار منطقة الحدود الشمالية في منتصف القرن الماضي وأنعشها اقتصادياً، ويحتوي على عشرات المحال والمخازن التجارية، التي يتبادل فيه تجار المنطقة ونجد والعراق والشام من السلع بجميع أنواعها إلى وقت قريب، ولاتزال إطلالته شاهدة على الحقبة الزمنية التي مر بها.