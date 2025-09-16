"البيئة" تطرح 4 فرص استثمارية لدعم الأنشطة الزراعية والحيوانية وتعزيز الثروة السمكية في الباحة

وأوضحت أن الفرص الاستثمارية، تضمنت زراعة الأشجار المثمرة على مساحة تبلغ (20,440) مترًا مربعًا، وإقامة مبنى للخدمات التسويقية في محافظة المخواة؛ بهدف الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وينتهي التقديم على هذه الفرصة بتاريخ 19 نوفمبر 2025م, إضافة إلى فرصة استثمارية لتربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء، على مساحة إجمالية تبلغ (40,500) متر مربع في محافظة العقيق؛ بهدف دعم قطاع الثروة الحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، مبينة أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة هو يوم 16 نوفمبر 2025م.