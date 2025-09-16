"البيئة" تطرح 4 فرص استثمارية لدعم الأنشطة الزراعية والحيوانية وتعزيز الثروة السمكية في الباحة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح (4) فرص استثمارية في منطقة الباحة؛ لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والإسهام في دعم الأنشطة الزراعية، والحيوانية، وأنشطة الثروة السمكية والمرافئ، إضافة إلى الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية في المنطقة، وتعزيز الأمن الغذائي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن الفرص الاستثمارية، تضمنت زراعة الأشجار المثمرة على مساحة تبلغ (20,440) مترًا مربعًا، وإقامة مبنى للخدمات التسويقية في محافظة المخواة؛ بهدف الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وينتهي التقديم على هذه الفرصة بتاريخ 19 نوفمبر 2025م, إضافة إلى فرصة استثمارية لتربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء، على مساحة إجمالية تبلغ (40,500) متر مربع في محافظة العقيق؛ بهدف دعم قطاع الثروة الحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، مبينة أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة هو يوم 16 نوفمبر 2025م.
وأشارت الوزارة، إلى أن الفرص الاستثمارية اشتملت على فرصتين في قطاع الثروة السمكية والمرافئ، تضمنت الأولى الاستثمار في الاستزراع السمكي بالنظام المغلق على مساحة (20.313) مترًا مربعًا بمحافظة بلجرشي وذلك لزيادة إنتاج الأسماك، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرةً إلى أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة هو يوم 26 نوفمبر 2025م.
وبين أن الفرصة الثانية للاستثمار في إنشاء مزرعة أسماك (أكوابونيك) على مساحة إجمالية تبلغ (50) ألف متر مربع بمحافظة العقيق؛ بهدف زيادة إنتاج الأسماك والنباتات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وينتهي التقديم لهذه الفرصة بتاريخ 26 نوفمبر 2025م.
ودّعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الدخول إلى المنافسة على هذه الفرص الاستثمارية، للاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة "فرص"، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: Investor@mewa.gov.sa.