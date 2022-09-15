سفير إسبانيا: التجمعات العائلية بالسعودية تذكرني بوطني.. والسياحة رائعة

عبر السفير الإسباني "خورخي إيبيا" عن إعجابه الكبير بالسياحة السعودية وما تملكه من مقومات تؤهلها بأن تكون بالفعل مملكة سياحية، مشددًا على أن السعودية ستصبح من أكثر الدول إثارة للاهتمام في المستقبل، لأنها تملك مميزات جذابة للغاية للمواطن العالمي العادي.
جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج "الدبلوماسي" على قناة السعودية مضيفًا بقوله: "أحب الإحساس العائلي في السعودية وإسبانيا، وهو عامل مشترك آخر بين بلدي وبين السعودية، نحب قضاء الوقت مع العائلة وإقامة التجمعات في العطلات ونحب مشاركة الطعام مع الأصدقاء وأفراد العائلة".
ونوه السفير الإسباني بجمال السعودية وما تملكه من تنوع جغرافي، مما جعله يخوض مغامرات رائعة لا تنسى في المملكة، منها حضوره "الفورمولا ون" بجدة ورحلته إلى "قوس" الرياض مع أطباء إسبانيين استمتعوا خلالها بسحر الطبيعة السعودية.
وأكد أهمية شراكة الشركات الإسبانية مع السعودية من خلال تشييدها القطار فائق السرعة الشهير بين مكة والمدينة، إضافةً لخط مترو الأنفاق في الرياض، وحصولهم على عقد "نافانتيا" الشهير لبناء خمس سفن كبيرة، مشيرًا إلى وجود حوالي 2000 إسباني معظمهم يعملون بالسعودية.
وشبه السفير الإسباني في المملكة خورخي إيبيا التجمعات العائلية السعودية بالإسبانية من حيث الترابط وإقامة المناسبات التي تجمع شمل العائلة والأصدقاء، وتذكره التجمعات العائلية السعودية الحالية بتجمعات إسبانيا سابقًا.