سفير إسبانيا: التجمعات العائلية بالسعودية تذكرني بوطني.. والسياحة رائعة

جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج "الدبلوماسي" على قناة السعودية مضيفًا بقوله: "أحب الإحساس العائلي في السعودية وإسبانيا، وهو عامل مشترك آخر بين بلدي وبين السعودية، نحب قضاء الوقت مع العائلة وإقامة التجمعات في العطلات ونحب مشاركة الطعام مع الأصدقاء وأفراد العائلة".