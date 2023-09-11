بنك التصدير والاستيراد يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره الهندي بهدف تطوير التعاون المشترك

وأكد سعي البنك لمواصلة عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات لبناء شبكة علاقات دولية واسعة، تتيح تنويع فرص التمويل، وتوفير المزيد من خدمات التمويل والضمان والتأمين وإعادة التأمين، التي تعزز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية غير النفطية، وتقلل مخاطر السداد وسد فجوات تمويل الصادرات السعودية، وزيادة فرص دخولها إلى أسواق جديدة، مما يعزز التبادل التجاري بين المملكة وبقية دول العالم.