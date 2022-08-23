سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12420 نقطة

وكانت أسهم شركات بوبا العربية، والصناعات الكهربائية، ونماء للكيماويات، والبحر الأحمر، والمواساة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة، وملاذ للتأمين، وعناية، والخليجية العامة، وأمانة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.59% و 9.93% .