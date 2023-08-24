"أسواق التميمي" تفتتح أول فرع متكامل لها في مدينة جدة

وبمناسبة الافتتاح، نظمت "أسواق التميمي" مساء يوم الثلاثاء الماضي الموافق 22/أغسطس/ 2023، مؤتمرًا صحفيًا لِاستعراض أهم التطورات التي شهدتها الشركة خلال الفترة الماضية، حيث تناول الرئيس التنفيذي لـ"أسواق التميمي" بوبي راجيندران خلال المؤتمر، الجهود الخاصة التي توليها الشركة في تنظيم عملها داخل وخارج المملكة، لِخدمة المواطنين والمقيمين بِكل ما هو متجدد ومميز؛ لا سيما في الفرع الجديد، حيث قال: "نحن متحمِّسون للقاء أهالي جدة في فرعنا الجديد، ومُتشوِّقون لتلبية احتياجاتهم عبر طاقم عملنا السعودي الذي لطالما شَهدتُ تفانيه في مواكبة حِراك السوق المحلي، وتأمين ما يلزم من بضائع وخدمات".