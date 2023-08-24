"أسواق التميمي" تفتتح أول فرع متكامل لها في مدينة جدة

افتتحت "أسواق التميمي" ظهر أمس، أول فرع متكاملٍ لها في مدينة جدة التي ترفد 3 متاجر "إكسبرس"، بمساحة شاسعة تصل إلى 2,901 متر مربع، على امتداد موقع مميز في حي المحمدية -طريق الأمير سلطان-، حيث استقبل الرئيس التنفيذي "لأسواق التميمي"، بوبي راجيندران، وعدد من مسؤولي الإدارة؛ القنصل التجاري الأمريكي للمنطقة الغربية جولي ليبلانك، وممثلين من الصحافة المحلية.
وبمناسبة الافتتاح، نظمت "أسواق التميمي" مساء يوم الثلاثاء الماضي الموافق 22/أغسطس/ 2023، مؤتمرًا صحفيًا لِاستعراض أهم التطورات التي شهدتها الشركة خلال الفترة الماضية، حيث تناول الرئيس التنفيذي لـ"أسواق التميمي" بوبي راجيندران خلال المؤتمر، الجهود الخاصة التي توليها الشركة في تنظيم عملها داخل وخارج المملكة، لِخدمة المواطنين والمقيمين بِكل ما هو متجدد ومميز؛ لا سيما في الفرع الجديد، حيث قال: "نحن متحمِّسون للقاء أهالي جدة في فرعنا الجديد، ومُتشوِّقون لتلبية احتياجاتهم عبر طاقم عملنا السعودي الذي لطالما شَهدتُ تفانيه في مواكبة حِراك السوق المحلي، وتأمين ما يلزم من بضائع وخدمات".
وأكمل "راجيندران": "أسعد بكون "أسواق التميمي" وجهة تسوق مميزة، وتحديدًا في مدينة جدة التي تتبوَّأ مركزًا اقتصاديًّا بارزًا على مستوى المملكة، ونأمل أن تكون لـ"أسواق التميمي" بصمة في عجلة النمو المتسارع بقطاع التجزئة الغذائية محليًّا، من خلال زيادة توسعنا في كافة مناطق المملكة، وخدمة عملائنا، عبر تقديم الأفضل والأجود دون مساومة، مُؤكدًا في الوقت ذاته على استعداد كافة فريق العمل في الفرع الجديد لخدمة العملاء وإرشادهم، فيما يخص البضاعة الداخلية في المتجر، أو الخدمات الإلكترونية لـ"أسواق التميمي".
ويُعّد الفرع الجديد تتويجًا لِمساعي "أسواق التميمي" في توسعة نطاق خدمتها بِمجال التجزئة الغذائية على مستوى المملكة، حيث ستواصل الإدارة مَدّ العملاء بالمزايا والخصومات المتجددة، منها تطبيق عروض لِبضائع مختارة بمناسبة الافتتاح، وإتاحة الاستفادة الفورية من خدمة ’’Click & collect’’ التي تضمن لهم التسوُّق من الفرع إلكترونيًّا، واستلام الأكياس المُعبَّأة بالمنتجات في الوقت المحدد من قِبَلهم، حيث شملت العروض الخاصة إضافة رصيد مجاني بِقيمة 50 ريال في تطبيقها الخاص بالمكافآت "ثماري"، والذي يمنح نقاطًا حصرية عند كل عملية شراء، ومجموعة من المزايا الأخرى، وتوزيع هدايا عينية على نطاق المنازل المُحيطة بِالفرع الجديد.
ويُمكن لعملاء "أسواق التميمي" مُضاعفة متعة التسوُّق عبر زيارة موقعها الرسمي، ومتابعة صفحاتها الخاصة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تطرح فيها أحدث المنتجات والأخبار، لِتَخُصَّ المتابعين باستباقية الاطلاع على أحدث ما تقدمه للعملاء، ولِتبقى على تواصل أقرب وأشمل مع قاعدة عملائها المتزايدة.