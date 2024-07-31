النهدي: إيراداتنا نمت بنسبة 10.8% على أساس سنوي.. واستراتيجيتنا تواصل تحقيق الأهداف في الربع الثاني 2024

كما تواصل القنوات الناشئة في "النهدي" تحقيق أداء قوي، حيث تشهد الشركة نمواً سريعاً ومستمرّاً في منصاتها الإلكترونية، حيث ساهمت عمليات التجارة الإلكترونية في الربع الثاني من العام 2024م بما نسبته 23.6% من إجمالي الإيرادات، مقارنةً بــ 16.4% بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعةً بشكل أساسي بمبيعات المنتجات غير الدوائية. وقد نتج هذا النمو في المقام الأول بسبب التوسع في سلة منتجات "النهدي" في كافة الفئات المختلفة، حيث تمّت إضافة أكثر من 8 آلاف صنف جديد من المنتجات لمنصة "النهدي أون لاين" الإلكترونية خلال النصف الأول من العام. واعتباراً من الربع الثاني من العام 2024م، أصبح بإمكان ضيوف "النهدي" في دولة الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى المجموعة الكاملة من المنتجات المتاحة للضيوف في المملكة العربية السعودية. هذا وتعكس مساهمة التحول الرقمي في نمو إيرادات النهدي؛ قدرة الشركة العالية على التكيّف مع الظروف المتغيرة للأسواق وسلوكيات المستهلكين، فضلاً عن استخدامها لأحدث الابتكارات التكنولوجية لتوسيع نطاق عملياتها، الأمر الذي يجعلها ضمن أبرز منصّات التجارة الإلكترونية الرائدة على مستوى المنطقة.