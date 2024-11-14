إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول تمنح طرق الرياض "راحة نفسية" وتؤكد على: "تنظيم الدوام التعليمي" أهم الحلول لفكّ اختناقاتها المرورية

2- مرونة في ساعات الدوام المدرسي وتوزيع جغرافي مناسب؛ حيث تأتي المشكلة الكامنة في التزام الجميع ببدْء الدوام في نفس الوقت صباحًا يؤدي إلى تكدس مروري حادّ. وهنا يأتي الحل المتمثل في ضرورة تقليل ضغط الصباح عبر تقسيم ساعات الدوام المدرسي على فترات مختلفة، بحيث يبدأ بعض الطلبة دوامهم في وقت مبكر، ويبدأ آخرون في وقت متأخّر. كما يمكن توزيع المدارس بشكل مدروس بحيث تكون أقرب إلى مناطق السكن، مع تعزيز التوجه لتعزيز النقل الذكي والتشاركي، من خلال حلول مثل تطبيق برامج نقل تشاركي مدعومة بتطبيقات ذكية، بحيث يمكن للطلبة التنقل معًا في سيارات مشتركة تقلّل من عدد المركبات الخاصة. سيعمل هذا الحلّ على تقليل عدد المركبات الصغيرة، كما أنه يتماشى مع توجهات المدن الذكية في تحقيق انسيابية بيئية ومرورية. كما أن على وزارة التعليم مثلًا في خططها لبناء المرافق التعليمية جعل كل مرفق يشمل المراحل الدراسية الثلاث "ابتدائي - متوسط - ثانوي"؛ لضمان عدم اضطرار التنقل لولي الأمر مثلًا بين عدة مراحل لتوصيل أبنائه.