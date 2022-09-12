رفض استقبال حالة إسعافية.. "المظالم" يؤكد صحة قرار تغريم "مستشفى خاص"

وفي حيثيات قرار الرفض، قال ديوان المظالم: تلتزم المؤسسات الصحية الخاصة باستقبال أي حالة إسعافية، وتقدم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، والأصل في استقبال مثل هذه الحالات أن يتم وفق استمارة استقبال الحالة الإسعافية وتوقيع الكشف عليها وعمل اللازم لها، وإثبات ذلك في التقرير الطبي، الأمر الذي يؤيد صحة ما تدعيه جمعية الهلال الأحمر من رفض المستشفى للحالات.