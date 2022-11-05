تعرَّف على أبرز السياسات والمبادرات التي تُقدِّمها السعودية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة

من جهة أخرى، يستهلك قطاع النقل 18% من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في السعودية، وهو ما يعادل 810 آلاف برميل من الوقود يوميًّا. وعمل المركز منذ عام 2012م بالتعاون مع الجهات المعنية كافة على تنفيذ مبادرات عدة لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة.