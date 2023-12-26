تديره عمالة وافدة.. الكشف عن مستودع داخل منزل شعبي يُجهز وجبات لمطعم بالطائف

وكانت فرق من بلدية غرب الطائف التابعة للأمانة قد توفرت لديها معلومات عن منزل شعبي في أحد الأحياء بالمحافظة، عن طريقه يتم تجهيز الأطعمة لتمويل أحد المطاعم الشعبية، حيث تم الإقرار بالدخول له، وكشف المستور من حيث وجود كميات من الأغذية المُخزنة بداخله، يفتقر للاشتراطات الصحية، في بيئة غير متلائمة ، حيث تتكاثر القطط بداخله، والحشرات الزاحفة والتي تتغذى على ما بداخله من أغذية يتم طهيها وتجهيزها وإعدادها للمطعم الذي يقع بالقرب من ذلك المستودع.