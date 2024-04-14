محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تختتم فعاليات "عيدك بين أهلك وناسك"

وبيّنت الهيئة أن المهرجان تضمن ست مناطق للفعاليات، هي: منطقة الضيافة والترحيب، والمسرح، ومنطقة VR؛ بعرضٍ تفاعلي خاص تحت عنوان "استكشف المحمية"، ومسابقات وجوائز متنوّعة للأطفال، وهدايا قيّمة للزوّار، إضافةً إلى هدايا العيد المتنوّعة، والدمى والرسم على الوجه ونقش الحناء وتجديل الشعر؛ بمشاركة 15 عارضاً من الحرفيين والأسر المنتجة لعرض المنتجات التي تعكس الثقافة الأصيلة للمجتمع المحلي ومهارات أبنائه وبناته وإبداعاتهم المستلهمة من نقاء البيئة الطبيعية للمحمية.