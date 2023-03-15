أسبوع التوعية بمرض الحزام الناري في قلب مبادرة "جدة تتحرك" في نسختها الثانية

واشتملت مبادرة "جدة تتحرك" على مسيرة المشي، وسباقات الشباب، والهواة، والأطفال، وفعاليات أخرى مصاحبة كالدراجات، والتزلج، ومحاكاة التجديف، وكرة السلة. وتستهدف المبادرة عدة فئات بما فيها سكان جدة، وموظفي القطاع الحكومي، والطلاب والطالبات، ومحترفي وهواة ممارسة الرياضة من الذكور والإناث، وخاصة رياضة المشي والجري.