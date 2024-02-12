غامبيا تعلن عن دخول السعوديين دون تأشيرة

أعلنت الحكومة الغامبية عن إجراءات دخول مبسطة للمواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى البلاد للسياحة والتجارة أو الاستثمار.
ووفقًا للإعلان الرسمي، سيتمكن المواطنون السعوديون الآن من دخول غامبيا، دون الحاجة إلى تأشيرة، والإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا.
وتتوقع الحكومة الغامبية أن تجذب هذه الإجراءات السياح، كما يمكن أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الاستثمار السعودي في اقتصاد غامبيا المتنامي.
وفي تصريحه، أعرب وزير الخارجية الغامبي عن سعادته بترحيب بلاده بالمواطنين السعوديين؛ واصفًا هذه المبادرة بأنها تعكس التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التبادلات المفيدة.