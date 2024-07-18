دايسون تكشف عن سماعات الرأس OnTrac™ التي تقدم مفهومًا جديدًا في عالم سماعات الرأس

كشفت دايسون اليوم عن سماعات الرأسOnTrac™ الصوتية فقط وعالية الدقة الجديدة، والتي توفر خاصية إلغاء الضجيج الأفضل ضمن فئتها، وتعمل لمدة تصل إلى 55 ساعة متواصلة.
تم تصنيع كل وسادة للأذن من ألياف دقيقة فائقة النعومة، وإسفنج عالي الجودة لتوفير أعلى مستويات الراحة وعزل الصوت، ويتوفر أكثر من 2000 مجموعة ألوان قابلة للتخصيص للأغطية الخارجية ووسائد الأذن. ويتم توزيع الصوت بشكل متوازن، بفضل تموضع الأذرع المحورية بطريقة فريدة على طوق الرأس.
وقال جيك دايسون، كبير المهندسين لدى دايسون: "تتمثل مهمة فريق الهندسة الصوتية في دايسون في الحفاظ على نقاوة صوت الفنان، وكان الهدف هو ابتكار مجموعة من سماعات الرأس التي تنال إعجاب وتقدير الناس، وتثير حماستهم وتشعرهم بالفخر. وقد ساعدتنا خبرتنا العميقة لأكثر من 30 عامًا في علم الصوتيات في إتقان فيزياء الصوت، وذلك بفضل الغرف الداخلية المقاومة للصدى وخبرة مهندسينا العميقة في تقليل الضجيج، وإثراء معارفنا من أجل تطوير سماعات الرأس OnTrac™ من دايسون. توفر سماعاتنا الصوتية الأولى ميزة إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) الأفضل في فئتها، وجودة صوت استثنائية، وراحة طوال اليوم لما تتميز به من مواد وتصاميم فريدة وقابلية التخصيص".
تعمل سماعات الرأس OnTrac™ من دايسون بخوارزمية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) المخصصة التي تستخدم 8 ميكروفونات، وتأخذ عينات من الصوت الخارجي 384,000 مرة في الثانية، لخلق البيئة الأفضل للصوت. ويترافق ذلك مع استخدام مجموعة من المواد عالية الجودة، المدعومة بتصميم هندسي داخلي متميز لإلغاء ما يصل إلى 40 ديسيبل من الضوضاء غير المرغوب فيها.
تضمن سماعات الرأس OnTrac™ وضوح كل كلمة أو ملاحظة بدقّة عالية، فهي مجهّزة ببرامج تشغيل مكبرات الصوت مقاس 40 مم، والمصنوعة من النيوديميوم بمقاومة 16 أوم، وخاصية معالجة الإشارات الصوتية المتقدمة. تقوم السماعات بإعادة إنتاج ترددات منخفضة بتردد 6 هرتز لترفعها إلى 21000 هرتز، مما يوفر صوتًا فرعيًا عميقًا، وأصواتًا واضحة ومفهومة في الطرف العلوي من نطاق التردد. وفي الوقت نفسه، يميل غطاء مكبر الصوت بمقدار 13 درجة نحو الرأس للحصول على استجابة صوتية مباشرة.
يصل عمر بطارية OnTrac™ من دايسون إلى 55 ساعة، مما يعني بأنه يمكن الاستماع إليها لأسبوعين متواصلين2 ، حتى عند تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة. ولتحسين توزيع الوزن، جرى وضع خليتي بطارية الليثيوم أيون عالية السعة، تزن كل واحدة منها 30 جرامًا فقط، في طوق الرأس. ويمكن التبديل بين وضع تشغيل وإيقاف خاصية إلغاء الضوضاء النشطة بنقرة خفيفة على غطاء الأذن في أي من الجهتين.
تجمع سماعات الرأس OnTrac™ من دايسون بين الراحة والدقة العالية في الصوت، وهي معتمدة من قبل مؤسسة Ergonomics في الولايات المتحدة الأمريكية. تضمن المواد المختارة بعناية والتصميم المريح عزل الصوت بالكامل وتوفير راحة لا مثيل لها تدوم طويلًا، إذ تعمل الوسائد الإسفنجية عالية الجودة والأذرع متعددة المحاور على تخفيف الضغط على الأذن، بينما يساعد مكان البطارية في طوق الرأس على توزيع الوزن بالتساوي. وتتوافق وسائد الأذن الناعمة المصنوعة من جلد الغزال وقوة المشبك المُحسّنة مع مختلف أحجام الرأس لتوفير راحة إضافية للمستخدم.
تتوفر سماعة الرأس OnTrac™ بأربعة ألوان، وتتميز بتصاميم فريدة مصنوعة من مواد متينة من إبداع جيمس دايسون وفريق المواد والتشطيبات المتخصص بالشركة. جرى تصميم السماعات بتقنية التصنيع باستخدام التحكم العددي بالكمبيوتر (CNC)، وتشمل الخيارات الألمنيوم أو النحاس أو النيكل المصمم بهذه التقنية. يتميز طراز السيراميك Cinnabar بلمسة نهائية مطلية بملمس السيراميك. بالإضافة إلى هذه الألوان الأربعة، يمكنك تخصيص سماعة OnTrac™ بأغطية خارجية مخصصة ووسائد أذن بألوان وتشطيبات مختلفة.
الألوان المتوفرة حاليًا – يمكن الشراء مباشرة عبر www.dyson.ae وwww.dyson.sa بسعر 1999 درهم إماراتي و1999 ريال سعودي.
تتوفر للشراء مباشرة عبر www.dyson.ae أو www.dyson.sa . جرى تصنيع الأغطية الخارجية من الألومنيوم عالي الجودة، للحصول على لمسة نهائية خفيفة الوزن ومتينة، مع توفر مجموعة من الألوان والتشطيبات - السيراميك أو الألمنيوم المؤكسد. تتوفر وسادات الأذن بسعر 199 درهم إماراتي والأغطية الخارجية بسعر 249 درهم إماراتي.
يتيح تطبيقMyDyson™ إمكانية تسجيل وتتبع الصوت في الوقت الفعلي، ومراقبة مستوى الصوت الخارجي والداخلي، وتنبيه المستخدمين إلى المستويات الضارة المحتملة. ويمكن للمستخدمين الاختيار بين ثلاثة أوضاع قابلة للتخصيص من معادل الصوت، وهي Bass Boost، والحيادي، والمحسّن.
الكشف عن وضع السماعات على الرأس: تكتشف أجهزة الاستشعار وقت إزالة الأغطية عن الأذنين، لتقوم بإيقاف الصوت مؤقتًا. يتم استئناف الصوت تلقائيًا بمجرد إعادتها.
أداة تحكم سهلة الاستخدام: يمكن تشغيل المسارات أو إيقافها مؤقتًا أو تخطيها أو تقديمها بسرعة أو إرجاعها أو الضغط باستمرار لإعطاء الأوامر الصوتية، بكل راحة وسهولة.
مكالمات فائقة الوضوح: تلتقط الميكروفونات المزدوجة الصوت بوضوح، وتستثني الضوضاء الخارجية.
تتبع الصوت في الوقت الفعلي: يمكن مراقبة مستوى الصوت الخارجي والداخلي باستمرار، والحصول على تنبيهات بشأن المستويات الضارة المحتملة من خلال التقارير المباشرة عبر تطبيق MyDyson™.
التحكم عبر تطبيق MyDyson™: يقدم التطبيق تحديثات تلقائية عن البرنامج.
تشتهر دايسون بريادتها في مجال طرح التقنيات الجديدة، والابتكار في مجالات غير مسبوقة. ويبدأ كل مشروع بعمليات البحث الأساسية وفهم الجوانب العلمية. وفيما يتعلق بفئة الصوتيات، يعطي مهندسو دايسون الأولوية للحفاظ على نقاوة الصوت ووضوحه، بهدف إعادة إنتاج الصوت بدقة مثل التسجيل الأصلي، من دون تلوث سمعي أو ضوضاء. ويتطلب تحقيق ذلك فهمًا عميقًا لعلم الصوتيات والدراسة العلمية لفهم الأصوات، وهي مهارات طورها مهندسو دايسون على مدار سنوات من ابتكار منتجات تحرك الهواء. وقد عملت دايسون على مدار 30 عامًا على بناء فريق متكامل ورفيع المستوى، يمتلك خبرة عميقة في الصوتيات وتقنيات تخفيف الضوضاء، ويعمل هذا الفريق باستمرار على تطوير مهاراته وتوسيع مداركه في مجالات إعادة إنتاج الصوت، وعزل الضجيج، والتصاميم الكهروصوتية.
يمكنكم الشراء مباشرة من دايسون:
تتوفر جميع منتجات دايسون للشراء عبر الإنترنت من خلال الرابط www.dyson.ae أوwww.dyson.sa أو ضمن متاجر دايسون ديمو:
دبي: دبي مول، مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، دبي هيلز مول
أبوظبي: ياس مول، الغاليريا جزيرة الماريه، الوحدة مول
الشارقة: سيتي سنتر الزاهية
الرياض: نخيل مول