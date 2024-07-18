دايسون تكشف عن سماعات الرأس OnTrac™ التي تقدم مفهومًا جديدًا في عالم سماعات الرأس

تشتهر دايسون بريادتها في مجال طرح التقنيات الجديدة، والابتكار في مجالات غير مسبوقة. ويبدأ كل مشروع بعمليات البحث الأساسية وفهم الجوانب العلمية. وفيما يتعلق بفئة الصوتيات، يعطي مهندسو دايسون الأولوية للحفاظ على نقاوة الصوت ووضوحه، بهدف إعادة إنتاج الصوت بدقة مثل التسجيل الأصلي، من دون تلوث سمعي أو ضوضاء. ويتطلب تحقيق ذلك فهمًا عميقًا لعلم الصوتيات والدراسة العلمية لفهم الأصوات، وهي مهارات طورها مهندسو دايسون على مدار سنوات من ابتكار منتجات تحرك الهواء. وقد عملت دايسون على مدار 30 عامًا على بناء فريق متكامل ورفيع المستوى، يمتلك خبرة عميقة في الصوتيات وتقنيات تخفيف الضوضاء، ويعمل هذا الفريق باستمرار على تطوير مهاراته وتوسيع مداركه في مجالات إعادة إنتاج الصوت، وعزل الضجيج، والتصاميم الكهروصوتية.