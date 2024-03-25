محليات
خسوف وكسوف ولا اجتماع.. "المسند": رمضان سيكمل 30 يومًا والعيد 10 أبريل
قال: يدخل القمر منطقة شبه الظل ولا يلاحظه الإنسان العادي ولا تقام له صلاة
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن القمر يكتمل بدرًا صباح اليوم عند الساعة العاشرة ودقيقيتن؛ مشيرًا إلى حدوث خسوف قمري غير مشاهد الساعة 07:53 صباح اليوم، وفيه يدخل القمر في منطقة شبه الظل ولا يلاحظه الإنسان العادي، ولا تقام له صلاة.
وأضاف "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه يحدث كسوف للشمس يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل؛ حيث يشاهد فقط في أمريكا الشمالية والوسطى وأجزاء من المحيطين الأطلسي والهادئ.
وتابع: "وعليه فلن يكون هناك هلال ليرى يوم 29 رمضان؛ حيث لم يجتمع القمر بالشمس، ولم يولد الهلال، وسيغرب القمر قبل الشمس بإذن الله تعالى، وبناء عليه فرمضان سيكمل 30 يومًا، والعيد يوم الأربعاء 10 أبريل".