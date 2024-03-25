خسوف وكسوف ولا اجتماع.. "المسند": رمضان سيكمل 30 يومًا والعيد 10 أبريل

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن القمر يكتمل بدرًا صباح اليوم عند الساعة العاشرة ودقيقيتن؛ مشيرًا إلى حدوث خسوف قمري غير مشاهد الساعة 07:53 صباح اليوم، وفيه يدخل القمر في منطقة شبه الظل ولا يلاحظه الإنسان العادي، ولا تقام له صلاة.