في مبادرة تعاونية.. تطبيق "جيني" للنقل يقدم خصومات للحضور والمشاهدين في دورة الألعاب السعودية 2023

في مبادرة تعاونية تتضافر الجهود بين اللجنة المنظمة للألعاب السعودية وتطبيق جيني الرائد في النقل عند الطلب بالمملكة؛ لتقديم تجربة فريدة ومثيرة للحضور والمشاهدين؛ حيث ستقدم شركة جيني خصمًا بقيمة 25% على الذهاب والعودة إلى أماكن الفعاليات التي تتوزع على 31 موقعًا حول المملكة باستخدام كود الخصم SGN عند طلب المشوار.
وتُواصل اللجنة المنظمة تعزيز جاذبية الحدث؛ حيث أعدت منطقة المشجعين التي ستستضيف الزوار في الفترة بين 26 نوفمبر حتى 10 ديسمبر القادم من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 11 مساءً، وستكون المنطقة مفتوحة للعامة مجانًا؛ على أن يتم التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
أما بالنسبة لدورها في الألعاب السعودية 2023 وفي قطاع نقل الركاب في المملكة العربية السعودية؛ فإنه يرسخ التزام شركة جيني التام بتوفير وسائل نقل مريحة ومتاحة بلا حدود في كل مكان وزمان، بالإضافة إلى إجراءاتها الأمنية وحلولها المميزة وأوقات الانتظار القصيرة والتطبيق سهل الاستخدام.
يجدر بالذكر أن تطبيق جيني الرائد في المملكة يتميز في قطاع النقل السعودي؛ لكونه الأوفر والأكثر أمانًا، بالإضافة إلى العروض والخصومات المستمرة التي يقدّمها للمستخدمين والسائقين على حد سواء.
من جهته علق الرئيس التنفيذي لتطبيق جيني "حماد احتشام" على هذه المبادرة التعاونية قائلًا: "نحن على أتم الاستعداد لتقديم خدمات نقل فريدة من نوعها للزوار والمشجعين لتسهيل التنقل من وإلى موقع الحدث، ونأمل أن يكون هذا التعاون خطوة مهمة نحو زيادة الوعي بمساهمة الرياضة في تنشيط الحياة المجتمعية، ونحن نتطلع إلى المزيد من المشاركات في الأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل".
ويتوفر تطبيق جيني على App Store وGoogle Play، ويمكن تحميله في أي وقت للاستمتاع بتجربة نقل مميزة.
عن جيني
شركة جيني الرائدة في النقل عند الطلب في المملكة، تقدم حلول نقل استثنائية عبر تطبيقها الذي تم تصميمه لجعل التنقل أكثر كفاءةً وتيسيرًا للجميع، بالإضافة إلى التزامها التام بمعايير السلامة حسب اللوائح المدرجة من هيئة النقل لضمان سلامة الركاب والسائقين.