في مبادرة تعاونية.. تطبيق "جيني" للنقل يقدم خصومات للحضور والمشاهدين في دورة الألعاب السعودية 2023

من جهته علق الرئيس التنفيذي لتطبيق جيني "حماد احتشام" على هذه المبادرة التعاونية قائلًا: "نحن على أتم الاستعداد لتقديم خدمات نقل فريدة من نوعها للزوار والمشجعين لتسهيل التنقل من وإلى موقع الحدث، ونأمل أن يكون هذا التعاون خطوة مهمة نحو زيادة الوعي بمساهمة الرياضة في تنشيط الحياة المجتمعية، ونحن نتطلع إلى المزيد من المشاركات في الأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل".