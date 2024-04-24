فيديو.. كلاب ضالة تُقلق سكان حي الشعلة بالدمام.. ومطالبات بحل سريع

داهمت كلاب ضالة بعض المنازل في حي الشعلة بمدينة الدمام، وهو ما تسبب في إثارة قلق السكان وتحديدًا الأطفال، حيث بات الخوف من هذه الكلاب يحرمهم من الخروج من المنازل إلا بحذر شديد؛ منعًا لحدوث أي كارثة.