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فيديو.. كلاب ضالة تُقلق سكان حي الشعلة بالدمام.. ومطالبات بحل سريع
أمانة الشرقية: السلوكيات الخاطئة كرمي بقايا الأطعمة وراء انتشار الظاهرة
داهمت كلاب ضالة بعض المنازل في حي الشعلة بمدينة الدمام، وهو ما تسبب في إثارة قلق السكان وتحديدًا الأطفال، حيث بات الخوف من هذه الكلاب يحرمهم من الخروج من المنازل إلا بحذر شديد؛ منعًا لحدوث أي كارثة.
ورغم تقدّم العديد من السكان ببلاغات إلى أمانة المنطقة الشرقية لمحاربة الكلاب الضالة في الحي، إلا أنها لا تزال في ازدياد، وأصبحت تنتشر بين المنازل داخل الأحياء.
وطالب الأهالي بسرعة التدخل وإنهاء هذه الظاهرة قبل أن يحدث ما لا تُحمد عقباه، خاصة بالنسبة للأطفال، الذين يتخوف الأهالي أن يسقط منهم أي ضحية على غرار وقائع حدثت في بعض المناطق.
من ناحيتها، أكدت أمانة المنطقة الشرقية أن سبب انتشار الكلاب الضالة هو بعض السلوكيات الخاطئة لبعض السكان الذين يقومون برمي بقايا الأطعمة والمياه، مما يوفر بيئة حاضنة تزيد من انتشار هذه الظاهرة في الحي.