"نقاط دموية".. دهس مسن يجدّد مطالب سالكي "طريق الحرث القديم" بالإنارة والتوسعة

جدّد حادث مروري راح ضحيته مسن، أمس الأول، مطالبات أهالي إسكان الملك عبدالله برماده، التابع لمحافظة أحد المسارحة- جنوب منطقة جازان، بتوسعة الطريق وإنارته.
وكان المسن قد قطع الطريق وتعرّض للدهس من مركبة "بك أب" وتُوفي إثر ذلك، بينما يشير الأهالي إلى أنها ليست الحادثة الأولى، متوقعين ألا تكون الأخيرة، في ظل ضيق الطريق وظلامه الدامس ليلاً.
وبيّن أهالي الإسكان وبعض الأحياء المجاورة، أن الطريق يبدأ من الدغارير إلى محافظة الحرث، وبه نقاط دموية خطيرة تتكرّر بها الحوادث؛ نظراً لكثافة السير على ذلك الطريق.