"نقاط دموية".. دهس مسن يجدّد مطالب سالكي "طريق الحرث القديم" بالإنارة والتوسعة

وكان المسن قد قطع الطريق وتعرّض للدهس من مركبة "بك أب" وتُوفي إثر ذلك، بينما يشير الأهالي إلى أنها ليست الحادثة الأولى، متوقعين ألا تكون الأخيرة، في ظل ضيق الطريق وظلامه الدامس ليلاً.