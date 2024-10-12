في يومها العالمي.. "الغنام": الصحة النفسية ضرورية لحياتنا.. واحذروا النصائح "الخطأ"

وعن اليوم العالمي للصحة النفسية، يقول "الغنام": "نتحدث عن هذا الموضوع لأن يوم 10 من شهر أكتوبر الحالي 2024م يوافق «اليوم العالمي للصحة النفسية» والشعار لهذه السنة هو: «الصحة النفسية في مكان العمل»، ونحن نعلم أننا نقضي ثلث اليوم أو أكثر في أماكن العمل، وهو أمر لا بد أن يكون له تأثير قوي على نفسياتنا إما للأحسن أو للأسوأ؟! وفي هذا شأن تقول منظمة الصحة العالمية «WHO»: «ولمّا كان 60٪ من سكان العالم يمارسون عملاً، فإن من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة تهيئ بيئة عمل تكفل الوقاية من مخاطر اعتلالات الصحة النفسية وحماية ودعم الصحة النفسية في العمل".