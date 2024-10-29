ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الباكستانية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد التويجري، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والوفد الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني.