ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد التويجري، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والوفد الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني.