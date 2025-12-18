أمانة العاصمة المقدسة تضبط مطبخًا عشوائيًا مخالفًا بالمنطقة المركزية

وقامت الفرق المختصة بمصادرة أكثر من (400) كيلوجرام من المواد الغذائية المتنوعة ومجهولة المصدر، إضافة إلى (12) أسطوانة غاز، ومجموعة من معدات وأدوات الطبخ غير المطابقة للاشتراطات، فيما تم إغلاق الموقع فورًا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.