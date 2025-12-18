أمانة العاصمة المقدسة تضبط مطبخًا عشوائيًا مخالفًا بالمنطقة المركزية

في إطار برامجها الرقابية المستمرة لتعزيز الصحة العامة وحماية المستهلكين، وضمان الامتثال للاشتراطات البلدية والصحية، ضبطت أمانة العاصمة المقدسة مطبخًا عشوائيًا مخالفًا داخل أحد المباني السكنية بحي المسيال في المنطقة المركزية، وذلك ضمن حملاتها المكثفة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والتزام المنشآت بتطبيق الأنظمة الصحية المعتمدة.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية بالمنطقة المركزية نفذت جولات رقابية موسعة خلال هذه الفترة، أسفرت عن اكتشاف موقع يُدار بشكل غير نظامي ويفتقر إلى أدنى مقومات الصحة العامة، حيث كان يُستخدم لإعداد الطعام بطرق عشوائية ودون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وقامت الفرق المختصة بمصادرة أكثر من (400) كيلوجرام من المواد الغذائية المتنوعة ومجهولة المصدر، إضافة إلى (12) أسطوانة غاز، ومجموعة من معدات وأدوات الطبخ غير المطابقة للاشتراطات، فيما تم إغلاق الموقع فورًا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وأكدت الأمانة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطتها الرقابية الشاملة التي تستهدف جميع المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق أي مخالفات تهدد سلامة المستهلكين أو تتعارض مع الأنظمة البلدية.
كما دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز البلاغات الموحد (940)، بما يسهم في تعزيز الرقابة وتحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية في العاصمة المقدسة.