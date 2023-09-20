"السالم": المملكة تحتفل باليوم الوطني الـ 93 في حلّة جديدة ورؤية واعدة

قال نائب وزير الداخلية سابقًا الدكتور أحمد بن محمد السالم: يحتفل أبناء هذا الوطن بالذكرى الـ 93 التي تعبر عن مرور ثلاثة وتسعين عامًا على تأسيس بلد عظيم، تتجاوز مساحته مليوني كيلومتر مربع، يتميز بموقع جغرافي استراتيجي، ويمتلك موارد طبيعية هائلة، ولديه قدرات استثمارية ضخمة، وغني بتراثه وحضارته، تمتد جذوره إلى قرون من الزمن.
وأضاف الدكتور "السالم": وما كان ذلك ليتم، لولا توفيق الله، ثم حنكة ودهاء المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، الذي استطاع استعادة أرض آبائه وأجداده (الرياض) عاصمة الدولة السعودية الثانية في 15/ 1/ 1902م، فاقتحم المصمك وبمعيته رجال مخلصين لا يتجاوز عددهم 40 رجلًا، انتصر فيها على أعدائه، بالرغم من قلة العدة والعتاد، وبدأ مسيرة طويلة من الكفاح، امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا، خاض فيها العديد من المعارك، فوحّد البلاد والعباد، وحل الأمن والسلام محل الخوف والاقتتال، والتصالح والوئام بدلًا من الصراع والنزاع.
وتابع "السالم": وبعد مرور نحو عام ونصف على إقرار الرؤية، تم السماح للمرأة بقيادة السيارة دون قيد أو شرط، وتزامن ذلك مع تطبيق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بحزم وصرامة؛ حفاظًا على المرأة من التحرش وكل أنواع الابتزاز والإساءة، وحصلت المرأة على كامل حقوقها المشروعة في العمل والتجارة، فالمواطنون متساوون في حق العمل دون تمييز، حسب ما نص عليه نظام العمل، لذا ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي إلى 37% في عام 2022م، مقارنة بـ 16.4% قبل الرؤية (2015م). وانخفضت معدلات البطالة للمرأة السعودية في عام 2022م بأكثر من 50% عما كانت عليه في عام 2015م، واليوم تجد المرأة في مراكز قيادية في المجالين المدني والعسكري، وباتت الفرص الوظيفية متكافئة للجميع.
وواصل: في عام 2022م حققت المملكة نموًا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ 8.7% كأعلى معدل للنمو ضمن مجموعة العشرين، مما يعكس سلامة وصحة سياسات المملكة الاقتصادية وفاعلية الحكومة في مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية، ولكون رؤية المملكة 2030 تستهدف، بشكل رئيسي، رفاهية مواطن اليوم والغد، وتتمحور حول تلبية احتياجاته ومتطلباته، ارتفعت معدلات التوظيف وانخفضت معدلات البطالة للسعوديين ككل إلى 8%، كأدنى معدل لها منذ بداية الرصد والتسجيل لمعدلات البطالة في عام 1999م.
وأضاف: كذلك تجاوزت نسبة تملك الأسر السعودية للسكن 60% في عام 2022م، بعد أن كانت 47% فقط قبل الرؤية أي في عام 2015م، ولعل أكبر دليل على نجاح الرؤية التي دخلت عامها السابع، التقدم الملحوظ في تقليص الاعتماد على النفط، وتنوع مصادر الدخل كأحد الأهداف الاستراتيجية للرؤية، حيث زادت الإيرادات غير النفطية من (163) مليار ريال في عام 2015م إلى (411) مليار ريال في عام 2022م، وتحوّل العجز القياسي في ميزانية الدولة لعام 2015م والبالغ (367) مليار ريال إلى فائض قدره (102) مليار ريال في عام 2022م.
واستطرد: وضعتنا الرؤية على خارطة الدول المتقدمة في كثير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم تصنيف المملكة في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2022م مرتفعًا جدًا ضمن الدول المتقدمة، كذلك تحسن ترتيب المملكة في مؤشر الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، ليصبح (31) في عام 2022م بدلًا من (44) في عام 2015م.
وختم: يحق لنا أن نحتفل بهذا اليوم ونفتخر بقيادتنا الرشيدة، وقد بدأنا نلمس إيجابيات الرؤية في حياتنا اليومية، ونقطف ثمارها، وكلي تفاؤل بمستقبل واعد وزاهر لهذا الوطن وأبنائه، في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين، إذ ينصبّ جل جهدهم على رفعة الوطن وتحسين المستوى المعيشي لأبنائه، وتحقيق اقتصاد متين، (متنوع القاعدة الإنتاجية ومتعدد مصادر الدخل)، قادر على الصمود والتغلب على الصعاب، لكي يبقى الوطن بإذن الله شامخًا عزيزًا على مر العصور والأزمان، حفظ الله وطننا وقيادتنا والشعب السعودي الأبي من الأعداء وكيد الحاسدين، وكل عام ووطننا الغالي في أمن وأمان ونمو وازدهار.