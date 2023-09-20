"السالم": المملكة تحتفل باليوم الوطني الـ 93 في حلّة جديدة ورؤية واعدة

وتابع "السالم": وبعد مرور نحو عام ونصف على إقرار الرؤية، تم السماح للمرأة بقيادة السيارة دون قيد أو شرط، وتزامن ذلك مع تطبيق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بحزم وصرامة؛ حفاظًا على المرأة من التحرش وكل أنواع الابتزاز والإساءة، وحصلت المرأة على كامل حقوقها المشروعة في العمل والتجارة، فالمواطنون متساوون في حق العمل دون تمييز، حسب ما نص عليه نظام العمل، لذا ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي إلى 37% في عام 2022م، مقارنة بـ 16.4% قبل الرؤية (2015م). وانخفضت معدلات البطالة للمرأة السعودية في عام 2022م بأكثر من 50% عما كانت عليه في عام 2015م، واليوم تجد المرأة في مراكز قيادية في المجالين المدني والعسكري، وباتت الفرص الوظيفية متكافئة للجميع.