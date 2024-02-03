الصحافة العالمية تبدي إعجابها بالمتعة البصرية المصاحبة لـ "طواف العلا 2024"

أبدت عدد من الصحف العالمية إعجابها بالطبيعة الساحرة لمحافظة العلا، وتنوع تضاريسها والجبال الشاهقة التي تحتضن آثاراً عريقة وتراثاً عالمياً في أرض الحضارات، وتشكل متعة بصرية مصاحبة لـ "طواف العلا 2024".
ونشرت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية، صورة كبيرة للدرّاجين المحترفين بين جبال العلا، وذلك في المرحلة الثانية التي انطلقت من المنتزه الشتوي إلى محمية شرعان الطبيعية، بمسافة 199.1 كيلومتر، مروراً بجبل الفيل وحصاة الداب، والتي تكشف خلالها عن الطبيعة الخلابة والجبال التي تحفها من شتى الجوانب.
ووثقت الصحافة العالمية، من صحف ومواقع إلكترونية وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، اللوحة الفنية التي شكلتها أفواج الدرّاجين، خلال مراحل السباق، الذي يمتد على مسافة تتجاوز 811 كيلومتراً، بمشاركة 18 فريقاً دولياً.
يشار إلى أن "طواف العلا 2024" تنظمه وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع الاتحادين السعودي والدولي للدراجات، وترسّخ مكانة العلا وجهة عالمية للأحداث الرياضية وكبرى الفعاليات الدولية.