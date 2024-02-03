الصحافة العالمية تبدي إعجابها بالمتعة البصرية المصاحبة لـ "طواف العلا 2024"

ونشرت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية، صورة كبيرة للدرّاجين المحترفين بين جبال العلا، وذلك في المرحلة الثانية التي انطلقت من المنتزه الشتوي إلى محمية شرعان الطبيعية، بمسافة 199.1 كيلومتر، مروراً بجبل الفيل وحصاة الداب، والتي تكشف خلالها عن الطبيعة الخلابة والجبال التي تحفها من شتى الجوانب.