متسابق أثيوبي بالمسابقة الدولية: نصرانية والدتي لم تمنعني من حفظ القرآن الكريم

وبيّن "عبدالمحسن" أن "والده مسلم، وهو السبب بعد الله عز وجلّ في حفظه لكتاب الله الكريم منذ الصغر، حيث كان يحرص عليه ويتابع سير الحفظ حتى ختمت القرآن كاملاً ولله الحمد والمنة"، مشيراً إلى أن والدته من أتباع الديانة النصرانية ولم تمنعه من مواصلة الحفظ والوصول إلى الديار المقدسة للمشاركة في المسابقة الدولية.