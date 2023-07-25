رفع شكره للقيادة.. "السماري": قرار الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية يمكّنها من تأدية مهامها وواجباتها

رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل البند "أولًا" من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية.
وأوضح أن هذا التعديل سيسهم في تعزيز إجراءات العمل الوثائقي في مراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، وتمكينها من تأدية مهامها وواجباتها بالشكل المطلوب.
ونوه إلى الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة الذي يتلقّاه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والذي انعكس إيجابًا على مراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية.