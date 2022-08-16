علماء: "كميات مياه" قد تكون وصلت إلى الأرض بواسطة كويكبات

وبدأ نشر الدراسات حول هذه المواد، وفي يونيو، قال باحثون: إنهم عثروا على مادة عضوية أظهرت أن بعض الركائز الأساسية للحياة على الأرض، كالأحماض الأمينية، ربما تكون قد تشكلت في الفضاء.