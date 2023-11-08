مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تستعد لاطلاق المؤتمر السنوي الثالث للأشعة السبت القادم

وقال الدكتور ناصر الدوسري المدير الطبي لأقسام الأشعة بالمجموعة ورئيس المؤتمر ، أن هذا المؤتمر سينعقد على مدار يومين خلال الفترة من 11-12 نوفمبر 2023 م بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي - قاعة البروفيسور سليمان الماجد. مشيراً إلى أن المؤتمر سيتناول مواضيع متنوعة تشمل تقنيات التصوير الإشعاعي المبتكرة وتطورات الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي ، كما سيتم استعراض آخر التطورات في مجال أشعة البطن ، إضافة إلى مناقشة التحديات الحالية والابتكارات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته في التصوير الطبي .