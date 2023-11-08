مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تستعد لاطلاق المؤتمر السنوي الثالث للأشعة السبت القادم

أكملت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها لإطلاق المؤتمر الدولي الثالث للأشعة بعنوان (ABDOMINAL IMAGING: THE ESSENTIALS conference and workshop) ، وهو معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، ويشارك فيه نخبة من الخبراء العالميين والمحليين، ويُقدم به أكثر من "30"محاضرة، وورشتي عمل.
وقال الدكتور ناصر الدوسري المدير الطبي لأقسام الأشعة بالمجموعة ورئيس المؤتمر ، أن هذا المؤتمر سينعقد على مدار يومين خلال الفترة من 11-12 نوفمبر 2023 م بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي - قاعة البروفيسور سليمان الماجد. مشيراً إلى أن المؤتمر سيتناول مواضيع متنوعة تشمل تقنيات التصوير الإشعاعي المبتكرة وتطورات الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي ، كما سيتم استعراض آخر التطورات في مجال أشعة البطن ، إضافة إلى مناقشة التحديات الحالية والابتكارات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته في التصوير الطبي .
كما نوه الدكتور ناصر الدوسري إلى أن المؤتمر سيعمل على رفع كفاءة الأطباء ومقدمي الخدمة، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة التحديات العلمية الجديدة، المتمثلة في إجراء الفحوص بجودة وتقنية عالية ، في ظل بيئة طبية متغيرة لتلبية الاحتياجات المستمرة .
وأكد في ختام حديثه أن المؤتمر يحظى بأهمية بالغة من حيث نوعية الموضوعات التي سيتم طرحها ، وسيشكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات عبر نخبة من الأساتذة والأطباء المميزين ، الذين سيقدمون محاضرات تعليمية وورش عمل مثيرة للاهتمام ، مما سينعكس ايجابا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للكوادر الصحية المشاركة بالمؤتمر .
وفي الختام دعى الراغبين في المشاركة بالمؤتمر التسجيل عبر الرابط
https://www.hmg.com/en/pages/cme/abdominal_imaging.aspx?itemID=17 أو عبرالإيميل التالي cme@drsulaimanalhabib.com.