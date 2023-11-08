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مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تستعد لاطلاق المؤتمر السنوي الثالث للأشعة السبت القادم

معتمد من هيئة التخصصات الصحية ويقدمه خبراء دوليين ومحليين
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تستعد لاطلاق المؤتمر السنوي الثالث للأشعة السبت القادم

أكملت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها لإطلاق المؤتمر الدولي الثالث للأشعة بعنوان (ABDOMINAL IMAGING: THE ESSENTIALS conference and workshop) ، وهو معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، ويشارك فيه نخبة من الخبراء العالميين والمحليين، ويُقدم به أكثر من "30"محاضرة، وورشتي عمل.

وقال الدكتور ناصر الدوسري المدير الطبي لأقسام الأشعة بالمجموعة ورئيس المؤتمر ، أن هذا المؤتمر سينعقد على مدار يومين خلال الفترة من 11-12 نوفمبر 2023 م بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي - قاعة البروفيسور سليمان الماجد. مشيراً إلى أن المؤتمر سيتناول مواضيع متنوعة تشمل تقنيات التصوير الإشعاعي المبتكرة وتطورات الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي ، كما سيتم استعراض آخر التطورات في مجال أشعة البطن ، إضافة إلى مناقشة التحديات الحالية والابتكارات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته في التصوير الطبي .

كما نوه الدكتور ناصر الدوسري إلى أن المؤتمر سيعمل على رفع كفاءة الأطباء ومقدمي الخدمة، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة التحديات العلمية الجديدة، المتمثلة في إجراء الفحوص بجودة وتقنية عالية ، في ظل بيئة طبية متغيرة لتلبية الاحتياجات المستمرة .

وأكد في ختام حديثه أن المؤتمر يحظى بأهمية بالغة من حيث نوعية الموضوعات التي سيتم طرحها ، وسيشكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات عبر نخبة من الأساتذة والأطباء المميزين ، الذين سيقدمون محاضرات تعليمية وورش عمل مثيرة للاهتمام ، مما سينعكس ايجابا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للكوادر الصحية المشاركة بالمؤتمر .

وفي الختام دعى الراغبين في المشاركة بالمؤتمر التسجيل عبر الرابط

https://www.hmg.com/en/pages/cme/abdominal_imaging.aspx?itemID=17 أو عبرالإيميل التالي cme@drsulaimanalhabib.com.

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية
المؤتمر الدولي الثالث للأشعة

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